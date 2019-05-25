«Это не то, чего мы ожидали»: Новый Renault Arkana раскритиковала блогер

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Французский купеобразный кроссовер оценили в сети.

Вышедший недавно на рынок купе-кроссовер Renault Arkana демонстрирует потрясающие продажи, но при этом многих он разочаровал. Ведущая канала «Лиса Рулит» на YouTube раскритиковала новый купеобразный-кроссовер на просторах сети.

В настоящее время «Аркана» предлагается с 1,3-литроввм турбоагрегатом с мощностью 150 «лошадок», функционирующим вместе с МКПП или вариатором и системой переднего привода. Такая конфигурация автомобиля разочаровала блогера, которая считает, что для России лучше бы продавали Renault Arkana с 1,6-литровым «атмосферником», АКПП и полным приводом. «Это не то, чего мы ожидали», - так оценила автомобиль эксперт.

Своим силуэтом Renault Arkana намекает на то, что он должен хорошо ехать и пользоваться спросом у молодежи, но его технические параметры оставляют желать лучшего для этого. Помимо того, под капот «Аркана» получит 1,6-литровый двигатель, работающий с 6-позиционной МКПП с полным приводом и вариатором. Помимо того, этот движок сможет работать еще с 5-скоростной МКПП, но только с передним приводом. Это тоже разочаровало блогера.

Что касается внешности Renault Arkana, то автору видео понравилась только задняя часть, а «передок» автомобиля она назвала обычной и заурядной. Но салон «Арканы» достаточно привлекателен и обладает всеми возможными подогревами, а эргономика автомобиля тоже оказалась на высоте.

Если говорить о ценах на французский купе-кроссовер, то переднеприводный вариант обойдется в 1 420 000 рублей, а полноприводное исполнение будет стоит 1 499 999 рублей. Главным плюсом этого авто блогер назвала хорошую подвеску, позволяющую сглаживать все неровности дорог.