Китайское кросс-купе со шведской «душой»: Названы даты появления нового Geely FY11 в России

Сегодня, 05:00

Как заявил первый заместитель гендиректора компании Geely, автомобиль доедет до российских дилеров уже в начале следующего года.

Совершенно новое китайское кросс-купе Geely FY11, построенное на платформе, предоставленной шведской компанией Volvo, будет доступен в нескольких комплектациях, различающихся не только оснащением, но и силовыми агрегатами. Так в «базе» можно будет приобрести автомобиль с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 177 «лошадок» и 48-вольтовой батареей. В качестве трансмиссии тут будет предложен 7-диапазонный преселективный «робот».

Помимо этого, в более дорогих версиях Geely FY11, предоставляемых для китайского рынка, можно выбрать гибридные кросс-купе, развивающие уже 180 «лошадок». Запас хода у таких авто будет варьироваться от 56 до 80 километров. Стоит также заметить, что в Россию PHEV Geely FY11 может и не приехать, поскольку гибридные автомобили тут продаются гораздо хуже, чем в том же Китае.

А вот «топовая» версия FY11, оснащенная 2,0-литровым турбодвигателем на 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, к нам скорее всего попадёт. Причем привод у Geely FY11 с данной силовой установкой будет как полным, так и передним, а трансмиссия будет представлена безальтернативным 8-диапазонным «автоматом». Ценник «люксовой» комплектации кросс-купе достигает 217 тыс. юаней (свыше 2 миллионов рублей по актуальному курсу».