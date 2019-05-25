Пользуется высоким спросом: В России за три часа распродали 100 единиц Renault Arkana

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Согласно информации, предоставленной пресс-центром Renault, на российском рынке раскупили первую партию купе-кроссоверов Renault Arkana. Интересно, что дебют новинки состоялся 23 мая текущего года.

Сообщается, что в России Renault Arkana был доступен в ограниченной серии Edition One в количестве 100 единиц. Заказ данного автомобиля можно было сделать через онлайн-шоурум автопроизводителя. Представители французской компании отметили высокий спрос на модель, благодаря чему в автосалон прибыла еще одна партия кроссоверов. Первые партии нового Renault Arkana отправятся в 25 российских городов, причем заказчикам их доставят прямо до дома.

За «Аркану» в комплектации Edition One придется выложить от 1 419 990 рублей с передним приводом. Полноприводное исполнение французского купеобразного кроссовера обойдется в 1 499 990 рублей.

Подкапотное пространство Renault Arkana в «базе» занимает 4-цилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 114 лошадиных сил, работающий вместе с 5-позиционной МКПП или вариатором. Топовая версия «Арканы» получила 150-сильный 1,3-литровый агрегатом с вариатором.