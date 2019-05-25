«Не самая идеальная, но и не самая плохая»: Об истории создания ВАЗ-2101 рассказал обзорщик

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Популярный блогер устроил тест-драйв легендарной «Копейки» и рассказал о том, с какими сложностями её создавали.

Обзорщик с канала Absurd Drive решил вспомнить об истории создания ВАЗ-2101 и объяснить, почему он стал таким популярным. Изначально «АвтоВАЗ» задумывался, как своеобразный ответ «Москвичу», который обновлялся только внешне, оставаясь внутри настоящим «ведром». В 1966 году было решено купить завод в кредит, для того чтобы потом машину можно было вывести на экспорт.

Создавался ВАЗ-2101 по наработкам итальянской компании Fiat, и изначально планировалось, что он сможет снискать успех в Европе, как более дешевая копия «итальянца». При том сначала «Копейка» вовсе могла получить очертания Renault 16, поскольку данный автомобиль был достаточно беспроблемным и ломался очень редко, да и привод у него был передний.

Однако в кредит купили всё-таки права на Fiat, поскольку итальянский бренд, узнав о том, что в тендере побеждает Renault, существенно снизил процентную ставку, и таким образом достиг успеха. При этом, по мнению обзорщика, инженерам «АвтоВАЗ» от такой покупки было вовсе не радостно, поскольку как оказалось, не так уж и хорош был тот прославленный Fiat.

«Он же разваливался на глазах, и нашим инженерам пришлось всё исправлять. И в итоге – мы получили нашу Копейку. Не самую идеальную, но и далеко не самую плохую машину», – на оптимистичной ноте закончил блогер свой обзор.