Электрокар, который мы заслужили: Новосибирские умельцы займутся модификацией спорткара Marussia

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Судя по заявлению разработчиков, отмененный спорткар имеет все шансы возродиться в виде электрического автомобиля.

Об этом рассказали представители Новосибирского государственного технического университета, умельцы которого займутся модификацией отечественного автомобиля, производство которого было заморожено ещё в 2014 году. Что примечательно, помимо НГТУ НЭТИ в разработке электрокара пожелала принять участие фирма VIP-Servise.

Именно эта компания приложила руку к реализации выпущенных с 2011 по 2014 год спорткаров Marussia, являясь официальным представителем бренда, а уже в 2017 году, спустя три года после того, как производитель объявил о банкротстве, VIP-Servise выкупила 6 выпущенных автомобилей, дабы в дальнейшем заняться их восстановлением.

Теперь же, 27 мая, НГТУ НЭТИ и Госкомпанией «Спектр» на капоте одной из первых моделей Marussia подпишут официальный договор о создании электрокара на базе шести выкупленных авто. Согласно словам одного из разработчиков, на создание электрического автомобиля им может понадобиться примерно 1,5 года.