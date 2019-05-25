Окупится через время: Что нужно сделать для снижения расходов на содержание на УАЗ «Патриот» рассказал блогер

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Существуют два способа для того, чтобы уменьшить «аппетит» российского внедорожника.

Многие владельцы УАЗ «Патриот» давно уже задумываются об уменьшении расходов на топлива при эксплуатации внедорожника. Блогер Дмитрий Казаков выяснил, что нужно сделать для снижения расходов на горючее на данном автомобиле.

По словам автовладельца, чтобы снизить затраты на содержание УАЗ «Патриот», необходимо немного вложиться, но при этом все окупится через некоторое время. Прежде всего, автовладелец рекомендует установить ГБО, что обойдется в 50 000 рублей - в результате чего расход топлива снизится на 10-15%, а окупить эта установка через 34 000 км.

Интересно, что российский внедорожник с газобаллонным оборудованием затрачивает 16,5 литров горючего на 100 км, что обойдется в 676 рублей. В загородном режиме автомобиль «съест» 15,0 литров, за что придется отдать 390 рублей.

Также можно установить на свой УАЗ «Патриот» хабы, каждый из которых обойдется в 1 300 рублей. Благодаря этому снижается нагрузка на автомобиль, а затраты топлива уменьшаются на 1,0 литр. Окупаемость хабов на российском внедорожнике достигнет через 6 400 км.