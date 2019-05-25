Китайский «люкс» за бесценок: ТОП-10 аксессуаров до 1000 р. с AliExpress для Hyundai Creta

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В данном рейтинге подобраны недорогие, но полезные товары для популярного корейского кроссовера.

Всего за 92 рубля на AliExpress можно приобрести компактную урну для Hyundai Creta, которая без проблем расположится в дверной панели или же в нише для подлокотника автомобиля. На выбор доступно несколько форм и цветов, а также урны, которые за ненадобностью складываются до максимально компактных размеров.

Далее идёт набор для стайлинга передней панели Hyundai Creta, включающий в себя несколько стильных накладок из углеродного волокна. Красный, серебристый, темно-серый металлик – за любой из данных комплектов придётся отдать 163 рубля. Для случаев, когда в багажнике «Креты» необходимо зафиксировать мелкие предметы, за 265 рублей на «Алике» можно приобрести большую нейлоновую сеть, которая без проблем цепляется к креплениям багажника.

В 359 рублей для владельцев Hyundai Creta обойдется массивный цинковый брелок для автомобильных ключей – на выбор доступно несколько классических расцветок. Лазерный проектор для нижней части двери спасёт в условиях плохой погоды – логотип устройства осветит место остановки и покажет, можно ли там выходить из машины, не боясь вступить в лужу. Простой в монтаже и надежный в использовании, и всё это за 479 рублей.