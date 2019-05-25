«Не надо смотреть на цифры»: Страшен ли большой пробег для 10-летней Renault Sandero, рассказал блогер

Сегодня, 08:14

Автомобилист считает, что при покупке старенького «француза» на показатели пройденных км можно не обращать внимания.

В своём видеоблоге на канале «Car Stereo» обзорщик решил объяснить на примере Renault Sandero 2008 года выпуска, насколько страшен большой пробег для него и для его потенциальных покупателей. В первую очередь, обзорщик сразу заявил, что достойная 10-летняя машина, в условиях адекватной эксплуатации и правильного ухода, вряд ли будет стоить очень дешево.

Ещё один интересный момент, который он заметил, осматривая Renault Sandero, заключается в том, что практически у всех автомобилей 2007-2009 года на «вторичке» стоит почти один и тот же пробег, который варьируется от 120 до 150 тыс. километров. «У всех пробег, как под копирку. Нигде не увидите 300-400 тыс. км! Это значит, что машины просто столько не проезжают? А вот и нет. Просто эти условия – диктует сам покупатель».

Обзорщик имеет в виду, что большинству автомобилистов, которые пожелают купить тот же Renault Sandero, такие цифры могут показаться чересчур большими, потому недобросовестные продавцы и не чистые на руку перекупщики грешат тем, что скручивают данный показатель в два раза, а то и больше.

«Там, где вы видите пробег 150 00 км – по факту там 250 000, а то и выше», – объясняет водитель, уточняя, что такая позиция – в корне неверна, и речь тут даже не о моральной стороне вопроса. По словам эксперта, покупая условный Renault Sandero, автолюбители смотрят исключительно на цифры: цена автомобиля, год выпуска и пробег: «В комплексе это, конечно, важно, но не надо смотреть исключительно на цифры, есть вещи и поважнее».

Блогер считает, что 10-летнему Renault Sandero, как и большинству приличных современных автомобилей, не так страшен большой пробег, как недобросовестный владелец, поскольку в «правильных» руках машина, проехавшая 250 тыс. километров, может выглядеть лучше, чем аналогичная модель, но с показателями в 100-150 тыс. км и водителем, который эксплуатирует её слишком жестко.