«Я твой ИксРей труба шатал»: О Renault Sandero Stepway подробно рассказал блогер

Сегодня, 16:15

Французский кросс-хэтчбек имеет как преимущества, так и недостатки.

Renault Sandero Stepway пользуется неплохой востребованностью среди россиян, благодаря внешности и проходимости. Блогер с канала «Техник Автообзоры» подробно рассказал о французском вседорожном хэтчбеке.

Базой для «француза» послужила платформа B0, на которой построили всем известные Renault Duster и LADA XRAY. Помимо того, кроссовая версия «Сандеро» обладает увеличенным дорожным просветом и колесными дисками размером 16 дюймов, благодаря которым машина сможет ездить по пересеченной местности.

Под капотом Renault Sandero в комплектации Stepway разместился 1,6-литровый двигатель, который выдает 82, 103 и 113 лошадиных сил. Он работает вместе с МКПП и вариатором. Коробки передач работают неплохо, обеспечивая комфортное сцепление с дорогой и отличное переключаются. Если говорить об эргономике, то здесь «француз» значительно лучше прославленного LADA XRAY. «Я твой ИксРей труба шатал», - так отозвался о приподнятом «Сандеро» блогер. Но при этом блогер от метил, что французский кросс-хэтчбек не имеет регулировки руля по вылету в отличие от «ИксРея», что разочаровало эксперта.

Среди функций обзорщик выделил климат-контроль, круиз-контроль и подогрев сидений, а также электрические стеклоподъемники. Что касается багажника на Renault Sandero Stepway, то его объем составил 400 литров и у него отсутствует электропривод. Пространства на задних сиденьях у «француза» недостаточно – высоким пассажирам будет очень неудобно ездить в машине.