Конкурент для Cadillac Escalade: Рендеры длиннобазного Toyota Land Cruiser 200 показали в сети

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Дизайнер одного из автомобильных порталов решил пофантазировать на тему того, каким мог бы получиться «Крузак» с удлиненной базой.

В очередной раз портал «Колеса.ру» стал местом для оригинальных виртуальных «экспериментов», проводимых независимыми дизайнерами над популярными авто. В этот раз досталось Toyota Land Cruiser 200, которая успешно продаётся на отечественном рынке вот уже более 12 лет, однако у нас он доступен в безальтернативном варианте кузова.

С длинной базой TLC 200 возымел бы ещё более представительский вид, а существенно увеличенная колёсная база, судя по рендерным снимкам, могла бы обеспечить ему улучшенную проходимость. Задний дверной проём стал шире – это скажется на комфортной посадке пассажиров в салон, а третий ряд кресел позволит путешествовать на Toyota Land Cruiser большими семьями.

Чтобы увеличить вместительность багажного отделения, которая в любом случае должна снизиться у длиннобазной Toyota Land Cruiser 200, задний свес также был увеличен. Это не только принесло функциональную пользу, но и позволило несколько «уравновесить» экстерьер данной модели.

В случае выхода Toyota Land Cruiser 200 с удлиненной базой в серийное производство, данный автомобиль имел бы все шансы составить здравую конкуренцию таким большим американским внедорожникам, как Cadillac Escalade ESV или Chevrolet Suburban.