«За эти деньги – живой не найти»: О выборе дизельного Renault Duster с пробегом рассказали в сети

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Водители убеждены, что за 460 000 рублей купить нормальный «Дастер» – задача не из лёгких.

Автоледи заявила, что решила купить себе дизельный Renault Duster, однако из-за ограниченного бюджета – рассчитывать ей приходится исключительно на подержанные варианты данного кроссовера, при том, что сама девушка обязательно хочет, чтобы автомобиль был бронзовым и не старше 2012 года выпуска: «И пробег до 150 тыс. километров. Как думаете, какова реальная цена Дастера?».

Комментаторы в автомобильном сообществе «ВКонтакте» убеждены, что девушке можно замахнуться на Renault Duster подороже, хотя бы в районе 550 000 рублей, а там уже – начать торговаться, чтобы скинуть ценник до подходящих ей 460 000.

Дизельный автомобиль водители рекомендуют покупать зимой, чтобы посмотреть, нет ли у них проблем с зажиганием, а если пришлось купить его летом – рекомендуется отвезти машину к специалисту по дизельным ДВС.

«За эти деньги – живой в любом случае не найти. Лучше уж тогда на бензин пересесть, благо расход ненамного увеличится, по сравнению с дизелем», – уверены комментаторы в сети.

При этом брать дизель, если повезёт найти его в хорошем состоянии, конечно можно, но важно помнить и о том, что Renault Duster – крайне популярная машина, потому стоит задуматься, почему кто-то будет отдавать его практически за бесценок.

«Дизель берите смело, ресурс там хороший, на Мерседесы такой ставят. Но лучше, конечно, подороже поискать», – резюмировали автомобилисты.