«Переворот в сегменте роскошных SUV!»: Восторгами от нового Volkswagen Touareg поделился блогер

Сегодня, 17:45

По мнению американского обзорщика, третье поколение «немца» ознаменовало выход кроссовера на новый уровень.

На своем YouTube-канале V8 DXB блогер решил поделиться своими впечатлениями от нового Volkswagen Touareg. В первую очередь, автомобилист отметил прекрасную головную оптику автомобиля – в максимальной комплектации она светодиодная, и может похвастать впечатляющими параметрами в плане уровня освещения и долговечности. Помимо этого, интеллектуальные ДХО сами подстраиваются под выбранный режим езды.

Под капотом Volkswagen Touareg располагается 3,0-литровый 6-цилиндровый «атмосферник», выдающий внушительные 340 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Благодаря впечатляющим силовым характеристикам, немецкий кроссовер, что на трассе, что в городе, чувствует себя максимально комфортно, а активный круиз-контроль лишь дополняет картину премиального автомобиля, выполненного по последнему слову техники.

Что касается салона, то здесь обзорщик был максимально краток. Оснащение Volkswagen Touareg – на высоком уровне, недостижимом для большинства конкурентов, а внушительное количество опций, посвященных безопасности и комфорту не только водителя, но и пассажиров, вызывают у блогера чувство восторга, и отбивают желание покидать данный автомобиль, заканчивая свой обзор.

Подводя итог, автор видео назвал Volkswagen Touareg «технологическим чудом на колесах» и посетовал лишь на то, что его стоимость не так уж и скромна, но оправдать её можно невероятным качеством и функциональностью немецкого авто: «Настоящий переворот в сегменте роскошных SUV!».