«Поседел в один момент»: На качество металла комплектующих Chevrolet Niva пожаловался блогер

По словам разочарованного автолюбителя, не заметь он данную проблему – всё могло бы закончиться трагично.
Блогер с YouTube-канала «Рыбалка на Урале» решил пожаловаться на качество металла комплектующих Chevrolet Niva, а конкретно – на тормозные диски. В один прекрасный день, после удачной рыбалки, автомобилист как обычно разбирал свои сети, пока его взгляд случайным образом не упал на припаркованную в гараже машину.
«Я поседел буквально в один момент, волосы на голове зашевелились. Не знаю, что случилось бы, если б не посмотрел туда», – отмечает автовладелец.
Сначала водитель подумал, что ему просто померещилось, но стоило встать перед «Шнивой» на четвереньки, как он понял, что глаза его не подвели – на правом переднем тормозном диске красовалась длинная, глубокая трещина, которая шла от самого верха и прямо до низа диска.
Сильнее всего автомобилиста успокоил тот факт, что Chevrolet Niva – почти новая, на гарантии, и официальный дилер, вероятно, сможет заменить тормозные диски бесплатно.
«Но там подпункт есть один в договоре, потому непонятно – либо ремонт по гарантии, либо я попадаю на деньги», – неутешительный итог подвел владелец проблемной Chevrolet Niva.
Комментаторы в сети предположили, что рыбак каким-то образом попал колесом в воду, и горячий диск не выдержал такого перепада температуры, и водитель ответил, что действительно всё так и было: «Было до Нивы две машины – ни на одной так диски не трескались. Завод удивляет».