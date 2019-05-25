«Поседел в один момент»: На качество металла комплектующих Chevrolet Niva пожаловался блогер

Сегодня, 06:00

По словам разочарованного автолюбителя, не заметь он данную проблему – всё могло бы закончиться трагично.

Блогер с YouTube-канала «Рыбалка на Урале» решил пожаловаться на качество металла комплектующих Chevrolet Niva, а конкретно – на тормозные диски. В один прекрасный день, после удачной рыбалки, автомобилист как обычно разбирал свои сети, пока его взгляд случайным образом не упал на припаркованную в гараже машину.

«Я поседел буквально в один момент, волосы на голове зашевелились. Не знаю, что случилось бы, если б не посмотрел туда», – отмечает автовладелец.

Сначала водитель подумал, что ему просто померещилось, но стоило встать перед «Шнивой» на четвереньки, как он понял, что глаза его не подвели – на правом переднем тормозном диске красовалась длинная, глубокая трещина, которая шла от самого верха и прямо до низа диска.

Сильнее всего автомобилиста успокоил тот факт, что Chevrolet Niva – почти новая, на гарантии, и официальный дилер, вероятно, сможет заменить тормозные диски бесплатно.

«Но там подпункт есть один в договоре, потому непонятно – либо ремонт по гарантии, либо я попадаю на деньги», – неутешительный итог подвел владелец проблемной Chevrolet Niva.