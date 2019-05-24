«Главное, чтоб недорогой и комфортный»: О выборе подержанного кроссовера за 1,2 млн рублей рассказали в сети

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По мнению автомобилистов, среди качественных SUV с пробегом за эти деньги можно взять Suzuki Vitara или Nissan Qashqai.

Автомобильный форум в сети стал местом для серьезного спора между владельцами двух вышеуказанных кроссоверов. Один из водителей объяснил, что ему нужен среднеразмерный SUV за 1,2 миллиона рублей, и рассматривать он будет именно подержанные варианты, дабы взять комплектацию побогаче.

«Главное, чтоб недорогой и комфортный», – заявил автолюбитель, добавив, что также приветствуется наличие полного привода, отсутствие постоянных проблем в эксплуатации и достойном уровне надежности. Что касается Suzuki Vitara, то тут некоторые водители считают, что он удовлетворяет едва ли не всем требованиям, при том, что у него менее просторный салон, чем у конкурента.

«Места меньше, зато комфортней, а у Витары с пробегом – ещё и расход не такой большой», – главные достоинства Suzuki Vitara назвали в сети. Что же касается Nissan Qashqai, то у него также есть свои плюсы, и заключается они, преимущественно, в выдающейся надежности, функциональности, технологичности, а также беспроблемной эксплуатации в целом, благодаря которой автомобиль спокойно проезжает 200-300 тысяч километров без особых проблем.

В то же время, к надежности Suzuki Vitara у комментаторов тоже нет особых проблем: «Официалов видеть будете только на ТО». Таким образом, между «Витарой» и Nissan Qashqai однозначного выбора сделать так и не получилось – оба автомобиля имели целый ряд преимуществ, и тут каждый водитель должен определить, что для него важнее.