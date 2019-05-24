На вариантах не экономили: Цветовая палитра LADA Granta Cross полностью рассекречена

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«АвтоВАЗ» продолжает озвучивать подробности новинки, и уже отправил к дилерам первые экземпляры кросс-универсала, который скоро появится в продаже.

Цветовая палитра LADA Granta Cross полностью рассекречена компанией «АвтоВАЗ». Судя по всему, отечественные машиностроители на вариантах не экономили, ведь для кузова кросс-универсала предложат девять цветов: «Аурум» – золотисто-оранжевый с кодом 134, «Сердолик» (195), «Белое облако» (240), «Голубая планета» (418), «Рислинг» – серебристо-серый (610), «Техно» – серебристый (618), «Борнео» – глубокий серый с голубизной (633), «Пантера» – черный (672) и «Кориандр» (790).

Об официальной дате старта реализации LADA Granta Cross пока не говорят, однако, по последним данным «АвтоВАЗа», продажи кросс-универсала начнутся грядущим летом. Журналисты полагают, что машину можно будет купить уже в первой половине июня.

О ценнике LADA Granta Cross пока тоже нет точной информации, однако ожидается, что автомобиль будет дороже стандартного универсала примерно на 30-50 тысяч рублей.

Судя по фотографиям LADA Granta Cross, автомобиль получил завышенный клиренс, а также неокрашенный пластиковый обвес, как у кроссоверов. Также недавние обзоры блогеров показали, что во внутреннем пространстве новинки применено сочетание черного, серого и оранжевого цветов. Оранжевые вставки получили кресла и дверные панели. Кроме того, в салоне авто используется пластиковый декор, имитирующий черный рояльный лак.