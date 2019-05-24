Это не подвеска: Владелец УАЗ «Патриот» раскрыл причину шумов в машине

Сегодня, 11:10

Автомобилист нашел источник неприятных стуков во внедорожнике, а также рассказал, как бороться с проблемой.

Дмитрий Флегантов, владелец УАЗ «Патриот», показал на YouTube ролик, в котором раскрыл причину шумов в машине. Речь идет о звуках, доносящихся с передней части авто, слева от водителя. Примечательно, что вибрации от стуков чувствуются в руле.

Автомобилист решил разобраться с проблемой и выяснилось, что это не подвеска – шумит рулевой вал. Автомобилист пояснил, что рулевой вал расположен очень близко к металлической пластине, прикрученной к кузову. Во время движения по неровностям вал задевает пластину, откуда и берутся стуки. То есть, причина шумов – не поломка, а конструктивный недочет «Патриота».

По словам автора, чтобы устранить неприятность, достаточно ножниц и резинового шланга длиной примерно 6-7 см. Трубку нужно разрезать вдоль, и получившуюся прокладку нужно надеть на место, где соприкасаются вал и пластина.

После вышеописанной процедуры автомобилист решил показать ее результативность. Для этого внедорожник был испытан ездой по плохому дорожному покрытию, и это показало, что лайфхак «уазовода» работает.

В комментариях к видео автора многие пользователи отметили, что в своих «Патриотах» тоже замечали подобные стуки, однако понятия не имели, откуда они исходят, и что их так просто устранить. Уточним, что ютубер описывал случай, имевший место в обновленном внедорожнике, однако, судя по комментариям зрителей, проблема также встречается и в старой версии машины.