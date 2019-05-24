«Такого Рено мы еще не видели»: Новый кроссовер Renault Arkana за 1,5 миллиона оценил обзорщик

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Популярному блогеру повезло одним из первых оказаться внутри серийной версии нового кроссовера.

Обзорщик Сергей Знаемский не получил возможности прокатиться на Renault Arkana, тем не менее составить первое мнение об ожидаемой новинке французского бренда ему удалось. Объявленный накануне ценник в 1,5 миллиона рублей за версию с 1,3-литровым турбомотором, максимальным набором опций и полным приводом, ставит автомобиль на один уровень с топовым Renault Kaptur или стартовым Volkswagen Tiguan.

Именно поэтому эксперту было крайне интересно, сможет ли сравниться Renault Arkana со своими серьезными конкурентами. В первую очередь, автомобилист отметил впечатляющий дизайн «Арканы». Вживую кроссовер выглядит ещё роскошнее, чем на многочисленных тизерных снимках, и водитель остался в восторге от светодиодных фар, которые достались модели от своего концепта, а также от броского экстерьера: «В целом – практически тот же концепт-кар».

Оснащение серийной Renault Arkana также удостоилось от обзорщика множества лестных слов. Его очень обрадовал тот факт, что в салоне «француза» не осталось и следа от бюджетного «Дастера», да и в целом кроссовер изнутри не похож на те модели Renault, к которым привыкли российские автолюбители. «Ни разу не Дастер или Каптюр, такого Рено мы с вами ещё не видели», – делится впечатлениями эксперт.

Единственной деталью, доставшейся «Аркане» от прежнего интерьера, является шайба управления полным приводом. В остальном же – автомобиль сделан очень грамотно, хотя некоторых недостатков избежать ему не удалось. Обзорщику не очень понравилась компоновка салона, из-за которого он кажется достаточно тесным, а наличие барабанных тормозов в 2019 году, а также турбомотор на 92-м бензине, водитель называет очевидно неудачным решением.

Ещё одна проблема – несмотря на довольно резвый турбомотор, разгоняется до «сотни» Renault Arkana за 10,5 секунды, однако в то же время, считает блогер, все эти минусы достаточно легко устранить, тем более что на данный момент «Аркана» вышла лишь в лимитированный партии Edition One, а это значит, что у французского бренда есть все шансы, чтобы сделать этот кроссовер по-настоящему беспроблемным.