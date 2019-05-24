«Колхозников не слушай, не продашь потом»: Почему стоит купить Toyota Camry с 2,0-литровым мотором, объяснили в сети

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«Японца» с 3,5-литровым двигателем брать нужно лишь в том случае, если у водителя есть лишние деньги.

В этом убеждены подписчики сообщества о Toyota Camry «ВКонтакте», которые решили объяснить заинтересованному водителю, почему покупать стоит именно седан с 2,0-литровым мотором. Автомобилисты сразу обозначили, что «Камрюха» 2.0 – самый предпочтительный выбор в своём модельном ряду, поскольку от своих старших собратьев она отличается не так уж и сильно, а по деньгам и обслуживанию – выходит ощутимо дешевле.

Водителю, собравшемуся брать Toyota Camry 2.0, комментаторы порекомендовали не слушать тех, кто говорит, что с этим мотором она «не едет»: «Едет и ещё как, при 130 километрах в час – ещё и расход в 7 литров на 100 км всего лишь». И страховка на версию «Камри» с этим мотором выходит почти в два раза дешевле, чем на Camry 2.5, что также можно назвать весомым преимуществом.

Помимо этого, 6-ступенчатая автоматическая КПП, которую водители называют лучшей трансмиссией из всех возможных для Toyota Camry, удачнее всего агрегирует именно с 2,0-литровой силовой установкой, делая автомобиль максимально управляемым и комфортным. Ещё один плюс такой «Камри» заключается в том, что даже продать её будет очень просто, да и то – высока вероятность, что водителю расставаться с ней и вовсе не захочется.

«Колхозников не слушай, 2.5 и 3.5 не бери – не продашь потом», «Я свою Камрюху 2.0 буквально за 15 минут продал тому, кто просто приехал раньше – спрос бешеный на неё», – подвели итог комментаторы в сети.