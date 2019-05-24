«Свет как на Мерсе»: Владелец KIA Rio откровенно высказался о достоинствах и недостатках машины

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Автомобилист рассказал, чем может похвастаться седан третьего поколения, и его этому транспортному средству явно не хватает.

На YouTube-канале ZagArCar появился ролик, в котором владелец рестайлингового KIA Rio 3 откровенно высказался о достоинствах и недостатках машины. Уточним, что речь идет о машине в комплектации RedLine. Автомобилист в целом очень доволен «корейцем» и рекомендует его к покупке, однако не скрывает, что у машины есть нюансы.

По словам рассказчика, в автомобиле не хватает подлокотника, который при желании можно установить в машину самостоятельно. Еще в салоне авто нет очечника и ниш для мелких вещей, что весьма неудобно. Также рассказчик назвал минусом отсутствие в машине круиз-контроля и Bluetooth в штатной магнитоле.

Автомобилист предупредил, что со стандартной радиаторной решеткой радиатор KIA Rio быстро засоряется. Поэтому рассказчик рекомендует потратиться на более мелкую решетку, которая стоит примерно 5000 рублей.

Обсуждаемый KIA Rio оснащается мотором 1.6 на 123 л.с. с автоматической трансмиссией. По словам рассказчика, в двигатель можно за раз залить немного меньше 4 л масла, что обходится примерно в 1900 рублей. Масляный и салонный фильтр стоят 250 рублей каждый, а за воздушный фильтр приходится платить 440 рублей. Автомобилист также сообщил, что в бачок для «омывайки» помещается порядка 5 л жидкости.

Приятными моментами рассматриваемого KIA Rio автор назвал руль с подогревом и возможностью регулировки его положения по высоте и по вылету, водительское кресло с регулируемой высотой посадки, «свет как у Мерса», крепления ISOFIX, просторный салон. Еще автомобилист напомнил своим зрителям, что на ТО можно экономить, так как к дилеру не техобслуживание можно ездить с заранее купленными не у «официалов» расходниками. Главное, чтобы эти расходники были оригинальными и имели сертификаты.