«10 причин почему»: ТОП-10 основных вопросов к новой LADA Vesta назвал водитель

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Отечественное авто в целом ему очень нравится, однако он успел обнаружить целый ряд его проблемных моментов.

О своём приобретении он рассказал в сообществе LADA Vesta «ВКонтакте», где также определил своеобразный ТОП-10 основных вопросов к «Весте» 2019 года выпуска с 1,6-литровым мотором. В первую очередь ему не понятно, что у него время от времени трещит на торпеде или под капотом: «Как вертолет. То есть звук, то нет». Автомобилисту не нравится и слишком жесткое закрытие дверей, и он считает, что их стоило бы доработать, дабы закрывались они мягче и приятнее.

Также владельцу машины непонятно, почему стрелка прогрева двигателя на новой LADA Vesta сначала лежит, а потом резко поднимается на 90 градусов. Не может он понять и причины, из-за которых на неровностях автомобиль начинает раскачивать сильнее, чем на LADA Priora седан. Звук поворотников машины – слишком громкий, а найти способ это исправить у водителя тоже не получилось, как и не вышло выпрямить слишком сильно загнутый передний подголовник.

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Подводя итог в ТОП-10 основных вопросов к новой LADA Vesta, водитель заключил что ему неясно, почему на его LADA Priora всё было идеально по сравнению с «Вестой», ведь там не было странного шлепка в «тупящем» сцеплении, а коробка передач так сильно не гудела.

Все проблемные моменты, из-за которых LADA Vesta может вызывать к себе серьезные вопросы, комментаторы в сети оценили не очень высоко. Большинство из этих «10 причин почему» кажутся бывалым «вестоводам» совершенно незначимыми и они заявляют, что и с ними вполне можно жить: «Для меня это вообще не косяки, не парюсь из-за этого и вам советую, привыкнете».