«Старые болезни» нового «корейца»: О проблемах KIA Ceed 3 рассказал автоэксперт

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Стоит только залезть под капот, как проблемы «вылазят» одна за другой даже в новом автомобиле. О неприятном стечении обстоятельств с участием «переставшего ехать» нового KIA Ceed рассказали в сети.

Историей поиска причин падения динамики в новом автомобиле поделился автоэксперт Дмитрий Пряжонов на своем YouTube-канале. К нему для проведения диагностики обратился первый владелец хэтчбека KIA Ceed 3 поколения 2018 года выпуска с объемом двигателя 1,6 л модели G4FG («перекочевал» с предыдущего поколения модели) и АКПП.

На пробеге всего 6 тысяч км внезапно «исчезла» динамика и существенно повысился расход топлива. При этом ТО проводились регулярно, согласно регламенту, в такси автомобиль не использовался (что доказали данные проверки), двигатель не вскрывался (с заводским ненарушенным герметиком), уровень масла нормальный.

Эксперт проверил, в порядке ли колеса KIA Ceed, уделил внимание осмотру катализаторов и цилиндро-поршневой группы. После выкручивания свечей и эндоскопического осмотра цилиндров обнаружились задиры на их стенках. С подобными проблемами сталкивались и владельцы «Сидов» предыдущего поколения, однако осматриваемая машина практически новая, а «старые болезни» остались.

При этом считывание данных с блока управления двигателем не показало отклонений. Зато снятие и проверка воздушного фильтра под капотом поразила – он был «забитым» грязью и нуждался в замене.