Ravon возвращается: В компании рассказали о сроках возобновления поставок автомобилей в Россию

Сегодня, 21:00

Чтобы снова выйти на российский рынок, бренду нужно наладить сборку своих автомобилей на одном из местных автозаводов.

Как заявляют представители марки, прекращение поставок машин Ravon было временным, необходимым для того, чтобы пересмотреть ценовую политику компании. По этой причине за минувший год не было реализовано ни одного транспортного средства данного бренда. Но сейчас к сборке автомобилей «Равон» готовится завод Derways, находящийся в Карачаево-Черкесской республике – предприятию осталось пройти сертификацию производства. Оно было остановлено осенью 2018 года, когда компании предъявили обвинение в умышленном избежании уплаты налогов в особо крупном размере.

Ожидается, что собирать машины Ravon начнут во второй половине текущего года. До этого на заводе Derways собирались автомобили китайских брендов Lifan и Chery.