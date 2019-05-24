«Городской поросенок»: Обзором на бюджетный Kia Picanto поделился блогер

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Миниатюрный хэтчбек остаётся самой доступной моделью в линейке корейской марки и в базовой версии стоит всего 665 000 рублей.

Третье поколение Kia Picanto выпускается с 2017 года, его сборка налажена в России. Несмотря на то, что эта модель доступнее «Рио», она далеко не так же популярна. Автоблогер Дмитрий Машков решил выяснить, почему россияне недолюбливают «Пиканто». На тест-драйв была взята машина в комплектации Prestige стоимостью 925 000 рублей.

Как отметил обзорщик, этот автомобиль отлично укомплектован за свои деньги. Kia Picanto оснащён линзовыми фарами с диодными ходовыми огнями. Благодаря своим компактным размерам минимальный радиус разворота модели составляет всего 4,7 м.

Во время теста блогер заехал во двор, чтобы показать, насколько удобно парковаться владельцам такого хэтчбека. Правда, маленький дорожный просвет всё-таки мешает, если нужно заехать на бордюр. Однако к плюсам модели стоит отнести наличие задних дисковых тормозов.

Продолжение... Хотели карету – получили «Крету»: Стоит ли Hyundai Creta своих денег, рассказал эксперт Оправдывает ли популярный кроссовер Hyundai Creta ожидания и немалые инвестиции, стоит ли покупать его в кредит, поможет разобраться детальный обзор с тест-драйвом. Бюджетный Kia Picanto доступен с двумя моторами, первый из них 3-цилиндровый 1,0-литровый G3LA выдаёт 65 «лошадок» при 95 Нм.

В паре с ним работает 5-скоростная МКПП. Чтобы разогнаться до «сотни», такому автомобилю нужно долгие 14,3 с. В случае с 1,2-литровым 84-сильным агрегатом G4LA (122 Нм) динамика немного лучше – 13,7 с до 100 км/ч. Такой двигатель сочетается с 4-диапазонным «автоматом».

При этом «городской поросёнок», как назвал автомобиль блогер, обладает немалым «аппетитом» для своих габаритов. На 100 км в городском цикле уходит 8 л топлива. Зато у владельцев нет никаких нареканий касательно надёжности силовых агрегатов. Тем не менее обзорщик считает, что этим моторам не достаёт турбины.