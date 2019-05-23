«X-Ray дороже, меньше и слабее»: Чем хорош Zotye T600 рассказал владелец

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Автомобилист рассказал, как он избежал «масложорства» на своем кроссовере, поведал о самостоятельных доработках машины, а также раскрыл преимущества китайского паркетника.

Блогер Николай Гринь показал на YouTube видео, в котором рассказал, чем хорош Zotye T600. Однако перед этим владелец машины вспомнил в ролике, что многие автомобилисты сетуют на «масложорство» кроссовера. По словам рассказчика, его миновала данная проблема, но не случайно. Сразу после покупки паркетника автомобилист сменил в нем масло, которое оказалось плохим, и автор считает, что именно поэтому его машина не стала «масложором».

Рассказчик сообщил, что в Zotye T600 не самые удобные кресла, в которых спина быстро устает, так как поясница «проваливается». Проблема была решена особыми чехлами для сидений, купленными на «Алиэкспрессе». Они имеют подушечки, и они приходятся на кресле именно на том месте, где упирается поясница. Еще на вышеназванном сайте рассказчик купил подушку на подголовник, защитные накладки на пороги, противоскольные резинки на торцы дверей и капота, а также камеру заднего вида вместе с дисплеем. Экран автомобилист установил на «торпеду», и данная доработка оказалась весьма эффективной, ведь дисплей без всяких задержек визуализирует благодаря камере всё, что происходит позади машины.

Рассказчик заявил, что очень доволен кроссовером Zotye T600, и за деньги, которые он стоит, лучшей альтернативы «китайцу» – нет, ведь китайские автомобили становятся лучше конкурентов. В данном контексте автор вспомнил об отечественной LADA X-Ray Cross. Однако по словам автомобилиста, «X-Ray дороже, меньше и слабее T600». Автор отметил, что год назад его знакомый приобрел российский кросс-хэтч, и в машине уже появились разнообразные скрипы, в то время как в годовалом T600 всё тихо и комфортно.

Уточним, что рассказчик проехал на своем Zotye T600 более 8 тыс. км. За это время с машиной не было никаких проблем. По словам автора, автомобиль полюбился ему за вместительное внутреннее пространство, хорошую обзорность водительского места, мягкость хода, эффективность турбины силовой установки, большие зеркала, функциональность и привлекательный облик. А еще автор признал, что обслуживает машину не у дилера, так как «официалы» берут слишком большую плату за свою работу.