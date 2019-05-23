АМТ 3.0: О плюсах новой прошивки для «робота» LADA Vesta рассказал эксперт

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Российские автомобилисты, негативно настроенные по отношению к «вазовской» роботизированной КПП, постепенно сменяют гнев на милость. С выходом второй прошивки многие «подружились» с этой коробкой, а теперь её можно обновить до версии 3.0.

В товарных автомобилях LADA Vesta используется трансмиссия АМТ 2.0, которая хотя и стала лучше в сравнении с предыдущей, всё-таки не лишена недостатков. Автовладельцы жалуются, что КПП «тупит» при нажатии педали газа, когда срабатывает «ползучий» режим.

На канале «Инварь Инсайд» эксперт показал, как перепрошивается роботизированная коробка «Весты» до версии 3.0. По сути этот вариант прошивки взят от XRay Sport. Процесс происходит в три этапа, но в общей сложности на них уходит всего около пяти минут. После этого требуется адаптация коробки передач, которая производится с помощью Scanmatic 2 Pro.

Эксперт также протестировал автомобиль после перепрошивки. По его словам, LADA Vesta во всех режимах стала работать лучше. Одним из плюсов новой прошивки является улучшение динамики в режиме Sport.

Как подчеркнул специалист, теперь «робот» выкручивает дальше по оборотам и «ждёт» до последнего, прежде чем переключить передачу вниз. Также при резком старте несколько иначе стала работать система ESP, а именно позволяет колёсам прокручиваться в спорт-режиме вместо того, чтобы гасить крутящий момент и предотвращать скольжение.