Кто комфортнее в такси? Toyota Camry и KIA Optima сравнили в сети

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Из ряда вариантов всегда хочется выбрать максимально хороший автомобиль, который будет радовать глаз, не опустошать кошелек и справляться с возложенными обязанностями.

Хорошее авто, а именно, в исправном техническом состоянии, с комфортным салоном, презентабельного внешнего вида всегда более востребовано клиентами служб такси. Для водителя такси, которому приходится на этом авто «наматывать» не одну сотню километров в день, также важна надежность и экономичность.

В качестве вариантов седанов бизнес-класса, подходящих для работы в такси в комфортном классе и отвечающих требованиям водителя и клиентов, таксисты называют «японку» Toyota Camry и «кореянку» KIA Optima. Блогер популярного YouTube-канала «Свои люди в такси» привел сравнительную характеристику обеих конкуренток с позиции таксиста и владельца службы такси.

Пополнение таксопарка новыми машинами было сопряжено в непростым выбором, который в итоге пал на новую Toyota Camry 2019 года, несмотря на то, что ее цена примерно на 300 тысяч рублей дороже, чем у KIA Optima.

При этом у «Оптимы» межсервисный интервал составляет 15 тысяч км, а не 10 тысяч как у «Камри». «Кореянка» просторнее в салоне и больше в багажнике, чем «японка». И, все-таки, Camry комфортнее в управлении, что для водителя в городском потоке особенно важно.

«Камри» не так быстро и сильно обесцениваются, как «Оптимы», что позволит через 3-4 года едва ли не вдвое выгоднее реализовать «японку», чем «кореянку».