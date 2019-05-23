«За такие деньги – только Солярис»: О правильном выборе подержанной Toyota Camry рассказали в сети

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По мнению автомобилистов, нормальный «японец» с пробегом будет стоить не меньше миллиона рублей.

В сообществе водителей Toyota Camry «ВКонтакте», о помощи попросил один из комментаторов. Он захотел приобрести себе подержанную «Камрюху» за 800 000 рублей, и его очень заинтересовало, насколько реально будет это осуществить, и возможно ли вообще отыскать на вторичном рынке «неубитое» японское авто за эти деньги: «Хочу взять в 50-м кузове, только не ушат естественно, а надежную машину».

«За такие деньги – только Солярис!», – автолюбители в сети считают, что найти Toyota Camry за 800 тысяч, да ещё и с указанными параметрами – практически нереально, и посоветовали водителю обратить внимание на 40-й кузов, а также рассказали, как правильно нужно выбирать достойного «японца» с пробегом. В первую очередь, рекомендуется накопить хотя бы 900 000 рублей, поскольку это – самый низкий порог, за который можно взять хорошую «Камри».

Продолжение... «Бюджетник» за миллион? Стоит ли Kia Rio X-Line своих денег, выяснил блогер Имея на покупку машины миллион, будущий автовладелец может выбирать из множества вариантов. Однако, если не смотреть на подержанные автомобили, выбор существенно сужается. Помимо этого, стоит посмотреть на руль и сиденья – у большинства моделей со «вторички» он стирается достаточно быстро, а иногда замечается выпадающий из сидений поролон.

В принципе, особых претензий к Toyota Camry в кузовах 40 и 50 у автомобилистов нету, но они считают, что машина, накрутившая порядка 100 тыс. км, может быть несколько подуставшей, потому тут стоит обратить особое внимание на то, в каком она состоянии.

«Должен быть уставшим либо кузов, либо техника – одно из двух», «Можно вообще взять за 600 000 рублей убитую, вкинуть ещё 200 000 – и радоваться. Но тут терпение нужно, без него никак», – подвели итог водители в сети.