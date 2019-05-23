«За такие деньги – только Солярис»: О правильном выборе подержанной Toyota Camry рассказали в сети

По мнению автомобилистов, нормальный «японец» с пробегом будет стоить не меньше миллиона рублей.
В сообществе водителей Toyota Camry «ВКонтакте», о помощи попросил один из комментаторов. Он захотел приобрести себе подержанную «Камрюху» за 800 000 рублей, и его очень заинтересовало, насколько реально будет это осуществить, и возможно ли вообще отыскать на вторичном рынке «неубитое» японское авто за эти деньги: «Хочу взять в 50-м кузове, только не ушат естественно, а надежную машину».
«За такие деньги – только Солярис!», – автолюбители в сети считают, что найти Toyota Camry за 800 тысяч, да ещё и с указанными параметрами – практически нереально, и посоветовали водителю обратить внимание на 40-й кузов, а также рассказали, как правильно нужно выбирать достойного «японца» с пробегом. В первую очередь, рекомендуется накопить хотя бы 900 000 рублей, поскольку это – самый низкий порог, за который можно взять хорошую «Камри».
Помимо этого, стоит посмотреть на руль и сиденья – у большинства моделей со «вторички» он стирается достаточно быстро, а иногда замечается выпадающий из сидений поролон.
В принципе, особых претензий к Toyota Camry в кузовах 40 и 50 у автомобилистов нету, но они считают, что машина, накрутившая порядка 100 тыс. км, может быть несколько подуставшей, потому тут стоит обратить особое внимание на то, в каком она состоянии.
«Должен быть уставшим либо кузов, либо техника – одно из двух», «Можно вообще взять за 600 000 рублей убитую, вкинуть ещё 200 000 – и радоваться. Но тут терпение нужно, без него никак», – подвели итог водители в сети.