«Жуткий рёв как на ракете»: О проблемах LADA Vesta при скоростной езде рассказал водитель

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«Вестовод» пожаловался, что его практически новый автомобиль начал издавать непонятные звуки.

Сильнее всего шум проявляется, когда LADA Vesta набирает высокую скорость. Стоит оборотам подняться до отметки в 1900-2500 об/мин, как из-под капота машины тут же начинает доноситься назойливый звук, который очень сильно отвлекает водителя от езды и заставляет думать о том, что у его автомобиля могут быть серьезные проблемы. «Жуткий рёв как на ракете», – огорчается владелец «Весты».

В сообществе любителей LADA Vesta «ВКонтакте» сразу успели пошутить, что этот неприятный рёв – демонстрация передовых отечественных технологий от «АвтоВАЗ», и сравнили его с прославленными иномарками, признавшись, что это свойственно большинству современных новых автомобилей: «Ламба тоже ревёт, но никто не жалуется, привыкай», «У всех Вест так, породистое урчание».

Однако большинство комментаторов в сети сходится на том, что издавать эти звуки мотор LADA Vesta всё-таки не должен, тем более – с пробегом всего-то под 2 500 километров. Автомобилисты предложили водителю отвезти свою проблемную машину к официальным дилерам, или же, если у владельца машины «прямые руки», можно попытаться найти недостаток самостоятельно.

«Попробуй добраться до гофры – не исключено, что там пробой какой-то», «Выхлопную систему менять нужно, целиком причём. Качественно и надежно если – 18 000 рублей будет стоить», «Приставай к дилерам, пускай разбираются», – поделились рекомендациями автолюбители в сети.