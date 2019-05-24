Хотели карету – получили «Крету»: Стоит ли Hyundai Creta своих денег, рассказал эксперт

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Оправдывает ли популярный кроссовер Hyundai Creta ожидания и немалые инвестиции, стоит ли покупать его в кредит, поможет разобраться детальный обзор с тест-драйвом.

После выхода на мировой, и российский в том числе, рынок в 2019 году кроссовера Hyundai Creta, представленного в различных комплектациях, ажиотаж вокруг него не утихает. На этот раз корейцам удалось угодить требовательным современным потребителям, причем, как с ограниченным 700 тысячами рублей бюджетом, так и с более широкими финансовыми возможностями (1,4-1,6 млн рублей).

Внутри «Креты», особенно в топовых комплектациях, «полный фарш»: кнопка «Старт-Стоп», улучшенная информационно-развлекательная система с расширенными функциями, круиз-контролем, контролем парковки и многими другими «фишками», элетроусилитель руля (руль «вообще легенький», отметил блогер). Все это есть в тестируемой «предмаксималке» с 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором в паре с автоматической «коробкой». Также доступны варианты авто с двигателем 1,6 л 125 л.с в паре с «механикой». Оба варианта с цепной передачей, а 2-литровый мотор идет с гидрокомпенсаторами.

Эксперт дал положительную оценку внешнему пропорциональному дизайну и грамотной конструкции кузова Hyundai Creta. Клиренса в 190 мм вполне хватает для комфортного преодоления препятствия бездорожья. Но стоит помнить, что подвеска «жестковата». Расход у «двушки» в смешанном цикле составляет 7,1 л, что для полноприводного кроссовера – отличный показатель.

Головная оптика Hyundai Creta работает в паре с дополнительной поворотной подсветкой, что повышает комфорт вождения в темное время.

Однако есть претензии к качеству лакокрасочного покрытия – поступают жалобы на образование «паутинок» ржавчины на задних дверях после года эксплуатации новой «Креты». Также необходимо следить за чистотой дросселей, чтобы избежать проблем с холостым ходом.

Плюс-минус миллион рублей – нормальная цена для этого авто, уверен блогер, поэтому те, кто хотел карету, а получил «Крету», не пожалеют о покупке.