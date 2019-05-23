«Бюджетник» за миллион? Стоит ли Kia Rio X-Line своих денег, выяснил блогер

Сегодня, 13:10

Имея на покупку машины миллион, будущий автовладелец может выбирать из множества вариантов. Однако, если не смотреть на подержанные автомобили, выбор существенно сужается.

Протестировать Kia Rio X-Line, который в «топе» стоит 1 124 900 рублей, решил ведущий канала Waka_Za. Хэтчбек обладает более высоким клиренсом в сравнении с седаном «Рио» и пластиковым обвесом, благодаря чему водитель может не бояться поцарапать авто, если нужно заехать на бордюр.

«Бюджетник» получил литые диски, задние дисковые тормоза и линзованную оптику. Модель доступна с 1,4-литровым 100-сильным мотором и 1,6-литровым двигателем, который выдает ненамного больше – 123 л. с. В паре с обоими агрегатами могут работать как механическая, так и автоматическая КПП.

К сожалению, динамика у Kia Rio X-Line далеко не самая выдающаяся, зато машина получилась надёжной, подчеркнул обзорщик. Он также обратил внимание, что хэтчбек обладает отличной обзорностью и хорошо держится на дороге. К минусам модели можно отнести материалы отделки не лучшего качества. К примеру, обивка на руле начинает стираться уже к 10 000 км пробега. Также «кореец» не может похвастаться вместительным багажником, его объём не превышает 390 л.

При активной езде расход топлива у Kia Rio X-Line составляет 10 л, то есть он приблизительно такой же, как у главных конкурентов в лице Hyundai Solaris и LADA Vesta. Блогер подчеркнул, что Kia предлагает неплохо оснащённый городской автомобиль, который стоит своих денег.