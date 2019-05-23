«Народный автомобиль за миллион рублей – куда мы катимся»: Обзорщик остался недоволен ценой Hyundai Creta

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Блогер согласился с мнением многих автомобилистов о том, что «Крета» не стоит тех денег, которые за нее просят, и объяснил, почему.

Обзор Hyundai Creta появился на канале блогера Эмиля Азова, где он взял на тест экземпляр 2017-го года выпуска в топовой комплектации. По словам блогера, базовая комплектация «Креты» у дилера стоит 800 000 рублей, но по факту приходится отдавать на 60-70 тысяч больше за счет «допов», активно продвигаемых менеджерами. «Максималка» же сейчас стоит 1,5 млн рублей. Обзорщик удивился, что при этом за 3 года с начала выпуска Hyundai Creta в России его довольно активно покупают: «Народный автомобиль за миллион рублей – куда мы катимся», – вздохнул он.

Он отметил, что изначально корейский производитель решил сэкономить на лакокрасочном покрытии и сделал его слишком тонким, из-за чего оно из-за особенностей конструкции начинало цвести в области багажника, однако позже признал брак и поручил дилерам перекрашивать крышки.

Подвеску Hyundai Creta обзорщик назвал жесткой, упругой, но достаточно энергоемкой. Клиренс составляет 190 мм, что позволяет не бояться бордюров. Багажник достаточно вместительный, пространства в заднем ряду достаточно даже с учетом отрегулированного по вкусу водителя переднего кресла. Блогер отметил, что салон Creta на его вкус симпатичнее, чем у конкурента Renault Duster, но материалы отделки дешевые и быстро теряют товарный вид.

Что касается мотора 1.6, предусмотренного для «Креты», блогер сразу отметил, что корейцы почему-то не сделали для него крышку ради шумоизоляции, а вот с проблемой задир поршневой группы вроде как справились. Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, регулировать клапаны нужно раз в 100 тысяч км и менять цепь ГРМ после 120-130 тысяч. Но тяги такого мотора для поездок по трассе не хватает.

Как подытожил обзорщик, Hyundai Creta – неплохой автомобиль, но цена у него завышена, хотя виной этому не столько производитель, сколько экономика страны. «Если они уйдут с нашего рынка, нам останется либо «АвтоВАЗ», либо французы в виде «Рено», – добавил он.