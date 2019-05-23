Реально найти живой за 650 тысяч? Особенности покупки Renault Duster со «вторички» обсудили в сети

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Автомобилисты рассказали, какого «француза» лучше выбрать.

На одном из тематических форумов желающий приобрести Renault Duster автомобилист поинтересовался у владельцев этой модели, реально ли найти живой экземпляр в бюджете 650 тысяч рублей, и на что смотреть при покупке. Опытные «дастероводы» решили помочь новичку и назвали основные «больные места» кроссовера со «вторички».

Автомобилист уточнил, что рассматривает для покупки дизельный вариант, поскольку он на порядок экономичнее в плане расхода топлива. В первую очередь ему порекомендовали обращать внимание только на Renault Duster от 2015 года выпуска с 109-сильным мотором. Дорестайлингового варианта на 90 «лошадок» посоветовали опасаться, поскольку топливная аппаратура Delphi «слабовата для нашего качества топлива».

Отмечается, что «болячкой» такого кроссовера являются ТНВД и форсунки, которые нередко выходят из строя, причём ремонт последних стоит недёшево. «Лучше изначально бюджета добавить, чем потом гораздо больше вложить», – посоветовал опытный «дастеровод».

Автомобилисты назвали несколько действий, которые нужно обязательно делать при покупке Renault Duster с пробегом. В частности, помимо общеизвестных проверок, необходимо полностью прочитать мотор «клипом», проверить давление в рампе, сажевый фильтр, работу форсунок, давление в турбине.

За 650 000 рублей можно найти Renault Duster с пробегом примерно 40 000 километров. В сети уверяют, что 109-сильный дизельный мотор довольно надёжен до 100 000 км пробега отъездит без проблем, главное – чтоб в него не заливали топливо низкого качества. Если бывший владелец «Дастера» ухаживал за ним как следует, то его можно смело покупать.