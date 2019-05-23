«Ржавеет и потеет»: Владелец Hyundai Solaris показал машину спустя 7 лет после покупки

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Автомобилист продемонстрировал состояние кузова и салона иномарки, которая проехала 668 тысяч километров.

Блогер Дмитрий Большепробегов на одноименном YouTube-канале опубликовал сюжет, посвященный его Hyundai Solaris. Владелец иномарки показал машину спустя 7 лет после покупки. Судя по рассказу автора, его седан «ржавеет и потеет», однако транспортное средство, невзирая на впечатляющий пробег, вполне справляется со своими задачами.

По словам автомобилиста, практически по всему кузову его Hyundai Solaris распространились точечные очаги коррозии. Некоторые из них время от времени подкрашиваются. В первую очередь это делается со сколами, образовывающимися в передней части кузова, но со временем подкрашенные повреждения «оголяются» от краски, и видно, что они ржавеют.

По периметру фар Hyundai Solaris отслаивалась краска, и рассказчик решил проблемные места изначально обработать преобразователем ржавчины, а потом уже подкрашивать. Так и было сделано, однако автор отмечает, что от такой покраски стало только хуже, потому что коррозия стала распространяться интенсивнее. В видео рассказчик также отметил, что у машины сильно запотевают фары, а еще в ролике можно увидеть ржавеющие стеклоочистители.

Продолжение... Реально найти живой за 650 тысяч? Особенности покупки Renault Duster со «вторички» обсудили в сети Автомобилисты рассказали, какого «француза» лучше выбрать. В обсуждаемом Hyundai Solaris ржавчина также проявилась на стыках бамперов и кузова.

Однако больше всего коррозии можно увидеть на самих крыльях и порогах – на них большие очаги ржавчины, краска отслаивается кусками. Автор отметил, что самыми проблемными местами оказались те, которые подкрашивались.

Заметный износ в рассматриваемом Hyundai Solaris имеется на наружных дверных ручках, с которых стерлась черная краска до белого пластика. Также имеются потертости на дверных панелях и руле. В салоне был заменен коврик на водительском месте, так как в нем левой ногой водителя протерлась дыра, и в самом полу осталась выемка от пятки. Кроме того, заметно стерлись педали автомобиля. Кресла в машине не просели, и держат форму. Еще автор сообщил, что много футболок выкинул, так как у него большой рост, и ему постоянно трет левое плечо ремень безопасности, который протирает одежду.