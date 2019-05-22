Канадец 7 лет ездил на LADA Samara: Иностранец рассказал о впечатлениях от машины

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Многие считают, что иностранцам не могут понравиться российские автомобили, но интервью с автомехаником из Канады показывает, что всё не так однозначно.

Продажи автомобилей LADA на канадском рынке прекратились в 1997 году. Наибольшее количество отечественных машин было поставлено в 1981 году – 12 916 экземпляров. После этого произошёл спад продаж. С 1987 года до окончания продаж в Канаду было ввезено только 1 521 «Лада».

На канале «Знания малоизвестные факты Блогер BN» было размещено интервью, в котором автомеханик из Канады рассказал о своём опыте владения российской машиной. Канадец ездил на LADA Samara в течение семи лет. Этот хэтчбек в 1997 году купил его отец, а на момент продажи пробег автомобиля достигал 240 000 км.

«Это была отличная машина. Двигатель, ходовая, всё было классно, остальное – так себе», – отметил канадец. Его также впечатлили задние барабанные тормоза, которые не поржавели за счёт того, что были выполнены из алюминия.

Однако иностранец отметил, что из строя быстро вышла приборная панель: это случилось всего через полтора-два года эксплуатации, но никаких серьёзных проблем LADA не доставила. Любопытно, что достать запчасти для российской машины, по словам автомеханика, было нетрудно.