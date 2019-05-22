«Четырнадцатая» против «девятки»: В сети сравнили варианты в качестве первой машины

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При скромном бюджете выбирать особо не приходится, однако, но и не все «АвтоВАЗы» одинаковы. Блогер сравнил 2 популярные модели, между которыми выбирают новички – ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114.

Приобретение первого автомобиля, даже если будущий владелец уверен, сто это лишь для старта, для тренировки, дело ответственное, ведь средствами необходимо распорядится грамотно, «выжав» максимум.

Популярный YouTube‑блогер Эмиль Азов на своем канале поделился обзором двух популярных на вторичном рынке моделей «АвтоВАЗа» - «четырки» и «девятки», который поможет начинающим автолюбителям сделать выбор.

Более-менее «живой» ВАЗ-2114 стоит около 100 тысяч рублей, что не так уж и дешево. Если повезет, то можно найти вариант за 70 тысяч. ВАЗ-2109 куда более доступный (40 тысяч рублей) даже в «живом» виде, правда, не особо привлекательном внешне.

Тем не менее, «девятка» заслуживает внимания как «легенда» лихих 90-х. Тогда ВАЗ-2109 могли позволить себе далеко не все, она стоила дорого. У этой машины передний привод и большой крутящий момент, а объем двигателя – на выбор: 1,1 л, 1,3 л, 1,5 л. Авто отличалось «резвостью».

Более новый ВАЗ-2114 – это модернизированная версия «девятки», однако внешний вид, навесное оборудование, салон здесь другие. Хотя у обеих моделей запчасти на 90% взаимозаменяемые. В принципе, реально своими руками переделать «девятку» в «четырку», вложив в нее время, силы и 25 тысяч рублей.

Салон у ВАЗ-2114 более современный, с «европанелью». «Девятая» внутри проще. «Гниют» они примерно с одинаковой скоростью, но «четырнадцатая», все-таки немного лучше по жесткости. 8-клапанные моторы почти одинаковые на обеих моделях, при этом считаются надежными. На ВАЗ-2114 объем двигателя чуть больше – уже 1,6 л и он несколько мощнее - 81 л.с. и, следовательно, более прожорлив. Мощность 1,5-литрового мотора ВАЗ-2109 75 л.с.

После покупки любого варианта, авто потребует замены масла, фильтров и регулировки клапанов. Также необходимо следить, не скрипят ли колодки, не разбалансировался ли руль, и проверить развал-схождение. Определенных инвестиций потребуют оба «ВАЗа», и это не считая внешнего тюнинга по желанию.