Renault Megane 3 Coupe 2011 года выпуска удивил своего владельца

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Видеоблогер перечислил сильные стороны приобретенного Renault Megane 3 Coupe 2011 года, которые повлияли на решение купить именно этот автомобиль с бюджетом до 500 тысмяч рублей, несмотря на год и немалый пробег.

На популярном YouTube-канале «Dizzlike Cannel» выложили видео с обзором Renault Megane 3 Coupe 2.0 CVT с пробегом 85 тысяч км. Автомобиль 2011 года выпуска приятно удивил – эксперт, приобретая его, даже не ожидал такого от подержанной машины в относительно бюджетном сегменте до 500 тысяч рублей.

Было отмечено, что оцинкованный кузов машины не боится ржавчины. Блогер посчитал оптимальным в плане мощности, экомичности и удобства управления 2-литровый мотор в паре с «вариатором», причем, перенастроенным под спортивную езду. Внушает доверие РКПП Getrag – такие же, как и устанавливаемые на Ford Focus.

В данном Megane 3 Coupe в максимальной комплектации для России нет камер заднего вида и экрана навигации. Однако этот недостаток компенсируется дорогими для данного класса поворотными биксеноновыми фарами, которые выигрывают, по мнению блогера, «у светодиодов» по дальности, яркости и теплоте свечения, а стоят дешевле, чем фары «Оптимы» и «Соляриса».

Фактически база Renault Megane 3 Coupe – это база модели RS. Отличия только в подвеске. Авто обладает феноменальной жесткостью и повышенной надежностью. Безопасность дополняется «родной» системой Airbag, которая не перепрошивалась. Маневренность у авто идеальная.

По некоторым дефектам материалов отделки (потертость кожи на рулевом колесе, «выгоревшие» детали пластика на приборной панели) видно, что «машина не девочка уже», что не удивительно, ведь автомобилю 8 лет, в течение которых он активно эксплуатировался.

Есть подогрев передних сидений, работает очень хорошо. Салон достаточно просторный – места хватает даже пассажирам на заднем сидении. Эргономика также на достаточно высоком уровне для комфортных поездок, несмотря на год выпуска, который делает данную модель уже морально устаревшей, а также на то, что этот автомобиль позиционируется как гоночный и в нем, по мнению блогера, вообще должно быть минимум комфорта для пассажиров, но максимум драйва.