Комфорт и роскошь: Минивэн Toyota Granvia возвращается на рынок

Сегодня, 11:30

Продажи модели были остановлены в 2002 году, но теперь японцы решили возродить ее, в первую очередь, для Австралии.

Минивэн Toyota Granvia возвращается на рынок после 17-летнего перерыва. Машина выпускалась с 1995 года и была глобальной моделью, а в Австралии ее предлагали под названием Hiace SBV. Примечательно, что возрожденный Granvia похож на Hiace, а также на модель Alphard.

В новом Toyota Granvia сочетаются комфорт и роскошь. Машина будет оснащаться многорычажной пружинной задней подвеской, в то время как Hiace SBV наделен неразрезным мостом на листовых рессорах. Также возрождаемый Granvia получит кресла с кожаной обивкой и разнообразный интерьерный декор из разных материалов. Ожидается, что машина будет восьмиместной, и второй ряд авто наделят подлокотниками и электрическими регулировками кресел. Еще минивэн должен получить систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

О силовой составляющей нового Toyota Granvia пока ничего не говорится. Предполагается, что к минивэну перейдут моторы от Hiace SBV. То есть, машину могут оснастить дизельным агрегатом 2.8 тягой 176 л.с. или бензиновым двигателем 3.5 на 280 л.с.

О ценнике нового Toyota Granvia пока нет данных. Также неизвестно, в каких странах кроме Австралии будет продаваться машина, однако в России машину вряд ли стоит ожидать из-за непопулярности ее формата в стране, и из-за высокой стоимости.