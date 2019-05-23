«Не сравнивайте это ведро с Кирюхой»: Почему KIA Rio круче LADA Priora, рассказали в сети

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По мнению автолюбителей, «Приора» с корейским бестселлером по качеству и надежности даже рядом не стояла.

В этом убеждены комментаторы сообщества «ВКонтакте» о KIA Rio. Владельцы «корейца» достаточно однозначно отнеслись к просьбе одного из водителей объяснить разницу между двумя этими автомобилями и объяснили, что LADA Priora может быть лучше своего конкурента исключительно в плане динамических характеристик, да и то – если её «перепрошить» и снабдить турбомотором.

Впрочем, даже этот факт не мешает большинству водителей считать, что KIA Rio круче LADA Priora, ведь динамика является вовсе не первостепенным показателем. Важно помнить также и о качестве сборки, которое куда лучше у «корейца». Надежность и долговечность узлов и агрегатов обоих авто – это уже совсем другой разговор. Что «Рио», что «Приора» запасом прочности похвастать не могут, однако последняя – ломается гораздо чаще.

«Не сравнивайте даже это ведро с Кирюхой. Что с того, что Приора может ехать резвее, если она 10 километров пронесётся – и поломается, наверняка что-то отлетит», – уверены российские автомобилисты. В целом и KIA Rio, и LADA Priora – далеко не самые лучшие машины, но своей низкой цене «кореец», конечно, соответствует куда больше: «В стоке Рио даже побыстрее будет, так что не надо сравнивать кастрюлю на колёсах и нормальный автомобиль».