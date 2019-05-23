«Даже в салоне не знают, что это»: Первый обзор на LADA Granta Cross появился в сети

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Продажи новой кросс-версии «Гранты» пока не начались, но дилеры уже позволили одному из блогеров рассказать о новинке своим подписчикам.

Впервые LADA Granta Cross показали публике на Московском автосалоне, а не так давно модель добралась до дилерских центров. Автоэксперт Полина Зимина уже сняла первый обзор на новый автомобиль. По её словам, «даже в салоне не знают, что это». Менеджеры не уточнили, какая комплектация авто поступила к ним, официальных прайсов на автомобиль тоже пока нет.

От обычной «Гранты» модификация с приставкой Cross в названии отличается увеличенным до 183 мм клиренсом и пластиковым обвесом по периметру кузова. Пороги авто украсили металлические накладки с надписью Granta Cross. Помимо этого, новинку можно узнать по оригинальным колёсным дискам размерностью 195/55 R15. Автомобиль получил чёрные глянцевые боковые зеркала и аналогичную по цвету вставку над задним номером, на крыше разместились рейлинги.

LADA Granta Cross может похвастаться вместительным багажником, в котором под полом прячется «докатка». Для отделки салона использовалась ткань с необычным орнаментом, блок климат-контроля обрамляет глянцевая вставка.

Список оснащения модели пополнился круиз-контролем, который включается при помощи подрулевого переключателя. На заднем ряду LADA Granta Cross разместиться комфортно смогут только два пассажира, так как по центру проходит тоннель.

Автомобиль будет доступен в трёх комплектациях, покупатели смогут выбирать между 87-сильным мотором объёмом 1,6 л и двигателем мощностью в 106 «лошадок». В первом случае машина оснащается «механикой», во втором – однодисковой роботизированной КПП. Начало продаж запланировано на 12 июня. Ожидается, что стоимость новой LADA Granta Cross составит около 650 000 рублей.