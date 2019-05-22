«Дастер лучше для села»: Почему лучше купить Hyundai Creta вместо Renault Duster – сеть

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В соцсети обсудили основные недостатки и достоинства двух популярных кроссоверов.

Сообщество владельцев Hyundai Creta стало местом для активного обсуждения. Один из водителей задался целью помочь своему отцу купить бюджетный SUV, и на выбор у него оказались лишь «Крета» и Renault Duster. Автомобилист наслышан о том, что у корейского кроссовера ранее присутствовали проблемы с лакокрасочным покрытием, потому он решил узнать, исправили ли данный недостаток на новых моделях.

«Косяки с покраской не исправили, 2018 год – ржа появляется. Как у Дастера с этим же, пока неизвестно», – объясняют комментаторы в сети, уточняя, что на месте водителя, даже несмотря на проблемное ЛКП, они бы все равно купили Hyundai Creta вместо Renault Duster. При одинаковой стоимости, «кореец» окажется круче конкурента по оснащению, а приличный «Дастер» – с дизельным мотором и полным приводом – стоит несоизмеримо дороже.

«У Дастеров, что я видел, краска с пластиковых порогов дико слезает, и смотрится не очень привлекательно», «Дастер – больше для пенсионеров или для села», Крета – комфортнее, места больше в разы, да и обзор лучше», – объясняют автолюбители, уточняя, что по геометрической проходимости Hyundai Creta куда круче своего конкурента. В то же время, если речь идёт о покупке не для себя, а для отца-пенсионера, то и «француза» вполне может хватить.

«Для села подвеска идеальная, можно хоть урожай в него собирать», «Берите Дастер не думая, вам не понравится, а отцу в деревне будет в самый раз», – подвели итог комментаторы.