«Когда спасает только цена»: Эксперты сравнили KIA Rio X-Line и Renault Sandero Stepway

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Корейский кросс-хэтчбек превосходит «француза» по многим параметрам.

В настоящее время начали пользоваться популярностью хэтчбеки с повышенной проходимостью, к которым можно отнести Renault Sandero Stepway и KIA Rio X-Line. Ведущие канала «Auto MPS» сравнили оба автомобиля на тест-драйве.

Подкапотное пространство KIA Rio X-Line занимает 1,6-литровый двигатель с производительностью 123 лошадиные силы, работающий вместе с 6-позиционной АКПП, благодаря чему «кореец» развивает скорость до 183 км/ч, а первую «сотню» набирает за 11,6 секунд. Дорожный просвет машины составляет 195 мм, а на рынке она предлагается за 1 124 900 рублей.

Renault Sandero Stepway оснащается 1,6-литровым 113-сильным агрегатом, приводимым в действие вариатором. До первой «сотни» «француз» разгоняется за 11,9 секунд при максимальной скорости в 170 км/ч, а дорожный просвет составляет 178 миллиметров. Стоимость этого авто составляет 910 990 рублей.

Первоначально блогеры организовали гонку по прямой между KIA Rio X-Line и Renault Sandero Stepway – корейский кросс-хэтчбек запросто обогнал «француза». По эргономике «кореец» значительно превосходит французский вседорожный хэтчбек как и удобным расположением систем, так и наличием разнообразных опций. Помимо того, корейский вседорожный хэтчбек еще выигрывает у французского большим пространством на сиденьях заднего ряда, наличием подогрева кресел и функционального подлокотника.

Круг Renault Sandero Stepway преодолевает за 39,8 секунд, в то время как «кореец» «сделал» его за 38,0 секунды. Таким образом, среди российских автолюбителей французский кросс-хэтчбек будет пользоваться популярностью только за счет стоимости, которая ниже ценника KIA Rio X-Line. «Когда спасает только цена», - так оценили тест-драйв обоих автомобилей эксперты.