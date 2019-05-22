Тайное стало явным: Шпионам удалось украдкой заглянуть в салон нового компакт-кросса KIA

Сегодня, 16:04

Как ни скрывали корейцы детали новинки, которая станет конкурентом Hyundai Creta, но вездесущие фотошпионы «словили» авто на улице во время пробных заездов, и заглянули в салон.

Одной из самых ожидаемых новинок 2019 года выступает новый компактный кроссовер, построенный на базе Hyundai Creta KIA Tusker. Новинка обещает стать серьезным конкурентом для Креты. Подробности до сих пор тщательно скрывались автоконцерном KIA – не было ничего достоверно известно ни о нюансах внешнего дизайна, ни о салоне.

Однако во время тестового заезда нового корейского компактного внедорожника папарацци удалось «словить» несколько кадров салона. Внешне авто было закамуфлировано, однако салон приятно удивил: кожаная обивка, большой «парящий» тачскрин мультимедийной системы.

Эксперты предположили, что в арсенале оснащения «паркетника» непременно будут присутствовать камеры кругового обзора, бесконтактная зарядка для гаджетов, проекционный дисплей. Также появились неутвержденные данные о том, что новинка получит новую платформу, которая впоследствии только станет основой будущего поколения «Креты». Какой «кореец» будет лучше – покажет время. О дате старта продаж пока ничего не известно, однако презентация новинки от KIA скорее всего состоится 20 июня 2019 года. Известно, что первой KIA Tusker смогут оценить автолюбители Индии – в штате Андрха Прадеш уже начата сборка локальной версии.

Напомним, что разработчики рассекретили лишь данные об агрегатах под капотом. Это будут бензиновые и дизельные моторы объемом 1,5 л, а вот количество «лошадей» пока не разглашается. В паре с мотором – на выбор – может идти 6-ступенчатая «маханика» или «автомат».

Также в планах выпуск переднеприводного варианта с 1,4-литровой 140-сильной бензиновой «турбочетверкой» в паре с 7-диапазонным «роботом» с 2 сцеплениями.