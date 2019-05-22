Электрокар за 450 000: Официально объявлены цены и дата начала продаж автомобиля Zetta

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В зависимости от выбранной комплектации, бюджетных электромобиль будет оснащен несколькими типами аккумуляторных батарей.

На данный момент стали известны ценники базовой комплектации электрокара. За версию с передним приводом и запасом хода в 200 километров отдать придётся 450 000 рублей. Максимально скромная стоимость амбициозной отечественной разработки обусловлена тем, что 99% деталей для автомобиля Zetta – российские.

Об этом и о многом другом рассказал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский, по словам которого единственная импортная запчасть – китайские аккумуляторные батареи. При этом решение ввоза вместо самостоятельной разработки аккумуляторов было связано с тем, что локализация последних – получилась бы максимально нерентабельной.

Уже в августе для электрокара за 450 000 начнётся сертификация, которая может продлиться пару месяцев, после чего, в декабре, свет увидят первые серийные модели компактного электромобиля Zetta. «Главное, чтобы не было финансовых затруднений. А все валидационные испытания автомобиль уже прошел», – объяснил Денис Щуровский.

Напомним, производство Zetta было развернуто в Тольятти. Автомобиль будет оснащаться как полным, так и передним приводом, и за первый год производства компания планирует выпустить 25 000 экземпляров современного сити-кара: 15 000 для местного рынка и ещё 10 000 – для экспорта.