«И куда ушли эти деньги?»: Новость о 3,5-летнем росте цен на LADA Vesta обсудили в сети

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Комментаторы не могут понять, почему стоимость «Весты» выросла, а оснащение – осталось прежним.

Сообщество «вестоводов» соцсети «ВКонтакте» стало местом горячего обсуждения новости о том, что с момента своего выхода LADA Vesta в минимальной комплектации подорожала на 80 000 рублей, в то время как за «люкс» отдать придётся на 192,5 тысячи рублей больше, чем осенью 2015 года.

Напомним, со старта продаж ценник новенькой LADA Vesta варьировался от 514 до 677 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации, в то время как сейчас за стартовую «Весту» просят уже 594 тысячи рублей, а за комплектацию «полный фарш» заплатить понадобится почти 870 тысяч рублей.

За 3,5 года автомобиль чаще дорожал, на суммы от 9 до 88 тысяч рублей, но несколько раз эксперты фиксировали снижение ценника – в 2016 и 2017 году LADA Vesta теряла 19 и 24 тыс. рублей соответственно. Комментаторы в сети данную новость восприняли достаточно негативно, утверждая, что не видят причин для такого внушительно роста цены отечественного бестселлера.

«И куда ушли эти деньги?», «Дорожать-то дорожает, это норма, но когда завезут АКПП?», «За 80 000 можно было бы ей и мотор помощнее заделать», – возмущаются российские водители.