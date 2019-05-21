«1000 раз пожалел, что взял робот»: В сети обсудили покупку LADA Vesta SW Cross с АМТ

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В сети задались вопросом, стоит ли покупки LADA Vesta SW Cross с роботизированной трансмиссией – мнения разделились.

В сообществе соцсети «Вконтакте», посвященном «Ладе Веста», появился вопрос от владельца LADA Vesta SW. Он рассказал, что 1,5 года владеет автомобилем и очень доволен, однако присматривается к Vesta SW Cross. Единственное, что его смущает – роботизированная трансмиссия АМТ. «Получится ли из сугробов выбираться?» – спросил он других «вестоводов».

Первый комментатор ответил, что у него с комбинацией мотора 1.8 и АМТ 2.0 никаких проблем нет, все переключается плавно и четко. «Проблема Весты – это сцепление», – заметил он. «Зимой лазил в дебри, и все устраивает, доволен АМТ», – присоединился второй подписчик.

«Я бы подождал вариатор. И рестайлинг», – высказался другой автомобилист. Другой с ним согласился: «Ждем, а там уж или продаем, или ездим дальше, не парясь».

А часть пользователей высказалась категорически против АМТ. «Сам АвтоВАЗ признал, что робот никудышный», – заявил один из «вестоводов». Другой написал, что Vesta SW Cross 1.8 с «роботом» есть во владении у его коллеги: «Он уже 1000 раз пожалел, что взял робот», – отметил он.