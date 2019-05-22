«Патрик оказался бракован»: О проблемах нового УАЗ «Патриот» рассказала автоледи

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Девушка чуть не попала в аварию из-за не вовремя заглохшего российского внедорожника.

Популярная обзорщица Настя Туман решила откровенно рассказать о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во время эксплуатации своего нового УАЗ «Патриот». Автоледи спокойно ехала по скоростной трассе на своём внедорожнике, пока в какой-то момент у машины что-то не выбило. Автолюбительница сразу предположила, что это может барахлить выжимной, либо же какие-то дефекты у сцепления.

После того, как УАЗ «Патриот» немного отдохнул, блогер вновь попыталась его завести – и тут уже проблем не возникло, однако при попытке нажать на сцепление и переключить скорость, не происходило ничего: «Ни на полном приводе, ни на заднем, ни на нейтралке – мы не едем!». Чтобы тронуться с места, автоледи попробовала сначала перевести селектор передач на первую скорость, и только потом – включить мотор. И «Патрик» всё равно не сдвинулся с места.