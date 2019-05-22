«Началось. Она гниёт»: На вздувшуюся краску Hyundai Creta пожаловались владелец

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Комментаторы в сети рассказали, что с их «корейцами» происходит тоже самое, ведь заводской «антикор» не выдерживает никакой критики.

В сообществе владельцев Hyundai Creta, один из водителей поднял интересную тему для обсуждений. Он пожаловался, что на его 1,5-летней «Крете», которую он приобрел в конце 2017 года, была замечена вздувшаяся краска. В результате пристального осмотра корейского кроссовера, автолюбителем был сделан крайне неутешительный вывод, которого он сам никак не мог ожидать от своей машины: «Началось. Она гниёт».

Стоит уточнить, что вздутия лакокрасочного покрытия Hyundai Creta, о которых говорил её владелец, начались на левой задней двери, и назвать их критичными – крайне сложно, однако в сети нашлись автолюбители, которые при схожем сроке эксплуатации смогли зафиксировать куда более серьезные проблемы «Креты» с противодействием коррозийным разрушениям – и выглядит это всё действительно неприятно.

У одного из владельцев Hyundai Creta появились серьезные «жучки» и «рыжики» всего-то спустя год езды, а один из комментаторов даже поделился изображениями «прогнивших» дверей своего кроссовера, которые ему повезло поменять в рамках гарантийного обслуживания корейского автомобиля. «И это – всего лишь за два года», «С ума сойти. Настоящий гниловоз», – возмущаются водители.