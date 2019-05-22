«Больше не хочу Хаммер»: Особенности Toyota FJ Cruiser раскрыл блогер

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Специалист познакомился с японским внедорожником, благодаря чему выявил его недостатки и сильные стороны.

На YouTube-канале ASATA channel появилось видео, в котором блогер раскрыл особенности Toyota FJ Cruiser. По мнению ютубера, облик внедорожника достаточно спорный, однако его хорошие ходовые качества в городе и за его пределами – неоспоримы.

Рассматривая салон Toyota FJ Cruiser блогер обратил внимание на скромность и грубость его оформления, которые позволяют не осторожничать с ним. Внутри машины все понятно, в ней нет ничего лишнего, но есть нюансы вроде не лучшей обзорности водительского места. Кроме того, в авто неудобно ехать задним ходом, так как заднее стекло меньше, чем хотелось бы. Еще японцы наделили автомобиль всевозможными резиновыми уплотнителями, которые не дают попадать воде в салон извне.

Водительское и переднее места в Toyota FJ Cruiser в целом удобны, чего нельзя сказать о заднем диване. Его спинка установлена под неудобным углом, а потому блогер считает, что рассматриваемый внедорожник не подходит для дальних поездок. Кроме того, задний ряд машины лишен ручек на потолке, а потому из авто не так уж просто выбраться или сесть в него.

К мотору V6 4.0 обсуждаемого Toyota FJ Cruiser у блогера не нашлось замечаний кроме того, что двигатель потребляет много горючего, а потому машина оснащена ГБО. Агрегат сочетается с 5-АКПП, и к ее работе у обзорщика тоже нет нареканий.

Прокатившись на Toyota FJ Cruiser по городу, блогер убедился, что машина сбалансирована и имеет мягкий ход. Более того, после того, как обзорщик прокатился на внедорожнике по бездорожью, он заявил: «больше не хочу Хаммер». По мнению ютубера, последний только создает видимость внедорожника на фоне «японца». К слову, Toyota FJ Cruiser уже не продается первичном рынке, однако машину можно приобрести на «вторичке». Хороший экземпляр в России можно приобрести в среднем за 1,7 млн рублей.