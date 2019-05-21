LADA 4x4 Vision не выйдет в серию? «АвтоВАЗ» прояснил судьбу концепта

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Год назад на шоу ММАС-2018 посетители спрашивали у стендистов о том, когда концепт LADA 4x4 Vision запустят в серию, и те отвечали, что никогда. И вот «АвтоВАЗ» решил объяснить, почему.

Видео о LADA 4x4 Vision появилось на канале «ВАЗ-ТВ» – ведущий сообщил, что представленный в прошлом году концепт-кар, скорее всего, будет иметь мало общего с будущим кроссовером и только возьмет у него какие-то отдельные элементы внешности и дизайнерские решения.

По его словам, концепты автомобилей изначально создаются лишь для того, чтобы продемонстрировать зрителям новый стиль бренда, обозначить общие тенденции. Благодаря этому производитель изучает реакцию потенциальных покупателей на новинку. К тому же, иногда новый дизайн выглядит красиво на картинке, но оказывается плохо реализуемым в жизни – как, например, двери концепта LADA 4x4 Vision, открывающиеся навстречу друг другу.

Ведущий также сообщил, что серийную версию новой LADA 4x4 мы увидим не ранее 2022 года.