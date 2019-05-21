«Довольно быстро уложит движок»: В сети обсудили недостатки установки ГБО на KIA Rio

Сегодня, 16:04

Стоит ли переходить на газ владельцам KIA Rio на «механике» с двигателем 1.4 – аргументы против озвучили пользователи сети.

В одном из сообществ «Вконтакте», посвященном владельцам KIA Rio, один из подписчиков задал вопрос о целесообразности установки ГБО. Ему ответили, что окупить переход на газ быстрее удастся только в том случае, если пробег автомобиля превышает 20 тысяч км в год, а для этого нужно работать в такси, либо иным образом активно эксплуатировать машину по работе, или же путешествовать.

Другие отметили, что важно выполнить установку газобаллонного оборудования в грамотном сервисе, который на этом специализируется. «Неправильно установленное ГБО довольно быстро уложит движок», – написал один из комментаторов. «Главное, не ставить у «дяди», тогда проблем не возникнет», – добавил другой.

А один из пользователей поделился своим опытом перехода на газ. По его словам, ставил он ГБО в аккредитованном сервисе со всеми необходимыми документами и благополучно, без проблем с двигателем, отъездил на своем «Киа Рио» примерно 100 тысяч км. Однако со временем вернулся на бензин: из-за газа снизилась динамика езды в условиях города, а расход топлива летом даже увеличивался до 9-10 литров: «Летом при кондее очень сильно тупит», – пишет владелец.